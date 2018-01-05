Китайцы привезли на CES-2018 новый электрокроссовер Xpeng G3

В рамках выставки потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе состоялась публичная премьера нового полностью электрического кроссовера молодой китайской компании Xpeng. К сожалению, технические характеристики модели пока не озвучиваются, но разработчики уверяют, что новинка может стать достойным конкурентом Tesla Model X.

На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2018 состоялась публичная премьера нового полностью электрического кроссовера Xpeng G3. Внешность новинки примечательна большим лобовым стеклом, которое переходит в панорамную крышу – аналогичное решение было применено при разработке дизайна Tesla Model X.

В салоне нового электрического кроссовера появилась традиционная для китайских моделей огромная мультимедийная система размерностью в 15,6 дюйма. Цифровая приборная панель также получила внушительный 12,3-дюймовый дисплей.

Отмечается, что новый Xpeng G3 в серийном исполнении станет беспилотным электрокаром, ведь модель уже имеет на борту 12 ультразвуковых радаров, две боковые камеры, две камеры спереди и три радара. Кроме того, две камеры расположились в салоне модели. К сожалению, информация о мощности мотора и запасе хода не была озвучена.