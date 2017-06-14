General Motors показала беспилотник Cruise AV без руля и педалей

Американская компания General Motors в рамках международного автосалона в Детройте, который откроется для прессы уже через несколько дней, представит полностью беспилотный электрокар Cruise AV, не имеющий привычных руля и педалей. Разработчики отметили, что в 2019 году GM готова наладить серийное производство таких моделей.

Представители американского автогиганта General Motors опубликовали первые тизерные изображения салона нового беспилотного электрокара Cruise AV, выполненного на основе существующего хэтчбека Chevrolet Bolt. Примечательно, что все места в салоне модели стали пассажирскими, ведь электрокар лишен руля и педалей.

Разработчики отметили, что новинка оснащается беспилотными технологиями четвертого уровня, что позволяет водителю отвлекаться от наблюдения за дорогой и заниматься своими делами. Cruise AV оснащается 16 видеокамерами, 21 датчиком, а также новейшей лазерной системой LiDAR.

Отмечается, что разработка модели велась совместно с компанией Cruise Automation, которая вошла в состав General Motors в 2016 году. На данный момент беспилотные Chevrolet Bolt успешно проходят испытания на дорогах Финикса и Сан-Франциско, а к 2019 году разработчики планируют наладить серийное производство таких электрокаров.