Nissan тестирует систему прямого скоростного общения автомобилей

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, японская компания Nissan в 2018 году в Японии протестирует первые в мире системы прямого скоростного общения автомобилей. Ожидается, что такая технология существенно упростит перемещение беспилотных автомобилей по дорогам больших городов.

СМИ сообщают, что японская компания Nissan в течение 2018 года приступит к испытаниям первых в мире систем прямого скоростного общения автомобилей. Точные даты старта проведения экспериментов пока не раскрываются, но сообщается, что партнерами Nissan стали некоторые производители электроники, а также компания NTT Docomo, которая является крупнейшим в Японии оператором мобильной связи.

Разработчики из Nissan пояснили, что система скоростного общения автомобилей позволяет компьютерам транспортных средств во время движения обмениваться огромным количеством информации, что позволит наладить связь между участниками дорожного движения.

Такая технология позволит избежать массовых столкновений автомобилей при плохой видимости, а также при любых условиях сохранять безопасную регламентированную дистанцию. Кроме того, такая система позволит эффективно бороться с пробками, а также станет неотъемлемой частью беспилотных автомобилей будущего.