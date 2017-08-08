В России в 2017 году продажи легковых автомобилей выросли на 12%

За 2017 год российский автомобильный рынок возрос на 12%. Такая тенденция роста авторынка сохраняется уже 10 месяцев.

В соответствии с информацией Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2017 год в РФ было реализовано более полутора миллиона новых легковых машин. Эта цифра на 11,6% лучше в сравнении с показателями 2016 года.

В прошедшем году россиян больше всего интересовали небольшие кроссоверы и внедорожники. Доля продаж автомобилей подобных моделей на авторынке становит 26%. Похожие цифры имеют легковые автомобили В-класса.

Представитель АЕБ Йорг Шрайбер заявил, что 2017 год стал прорывом для рынка автомобилей в России, так как за прошлые 4 года количество продаж легкового транспорта только снижалась.

Пальмовая ветвь на авторынке у "АвтоВАЗ", он продал 311 588 автомобилей. За ним следует KIA с 181 947 проданными машинами, третью позицию удерживает Hyundai с 157 858 реализованных авто.