Эксперты представили ТОП-10 самых популярных в мире авто 2017 года

Автоэксперты портала focus2move составили ТОП-10 самых популярных в мире автомобилей прошлого года. Лидером продаж в 2017 году остается флагманская модель Toyota Corolla с количеством продаж 1 224 990 машин.

Несмотря на то, что Toyota Corolla возглавила ТОП-10 самых популярных в мире авто 2017 года, у модели наблюдается отрицательная динамика в 6,6% в сравнении с показателями 2016 года. Вторую позицию с приростом в 8,7%, до 1 076 551 машин, занимает американский пикап Ford F-Series.

Бронзу получил Volkswagen Golf, который, несмотря на спад продаж на 3,5%, разошелся тиражом в 952 826 машин. В первую пятерку ТОП-10 с ростом продаж в 21,7% и 11% вошли Honda Civic (819 005 авто) и Toyota RAV4 (807 401 единица).

Далее с продажами 751 230 авто идет Honda CR-V, что на 0,4% меньше, чем в 2016 году. Следом с приростом в 34,5%, до 703 143 машин, идет Volkswagen Tiguan, а за ним Ford Focus (-6,3%, 671 923 шт.). Замыкают ТОП-10 самых популярных в мире авто 2017 года с одинаковым ростом в 3,5% Chevrolet Silverado (660 530 машин) и Volkswagen Polo (656 179 авто).