Продажи KIA в России в 2017 году выросли на 21,6%

Южнокорейская марка KIA продолжает укреплять свои позиции в России, о чем рассказывается в пресс-релизе компании KIA Motors Rus. В сообщении говорится, что производитель реализовал в 2017 году в РФ 181,9 тысячи автомобилей, что на 21,6% больше в годовом сравнении.

За декабрь дилеры марки реализовали в России 13,2 тысячи машин, что на 0,1% больше, чем годом ранее. За счет вышеназванных показателей, в 2017 году KIA осталась иномаркой №1 в России. Всего в стране предлагаются двенадцать моделей южнокорейского бренда, и десять из них имеют "плюсовые" показатели продаж по итогам минувшего года.

Наивысшим показателем роста продаж среди моделей KIA в 2017 году в России может похвастаться KIA Optima. По итогам минувшего года спрос на бизнес-седан в стране вырос на 104%. Продажи субкомпактного хэтчбека KIA Picanto выросли на 73,2%. Спрос на модель KIA Cerato вырос на 81,9%. Продажи кроссоверов KIA Sorento Prime и Sorento улучшились на 75,2% и 44%.

В минувшем году в России работали 184 дилерских центра KIA. Они рассредоточены по 95 городам страны. Южнокорейская марка продолжает расширять свою дилерскую сеть в РФ.