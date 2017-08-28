Редчайшую LADA VFTS продают по невысокой цене в Эстонии

Автолюбитель из Эстонии продаёт уникальный ВАЗ-2105, выпущенный в 1994 году. Автомобиль представляет собой гоночную версию LADA VFTS, сборка которых велась в 90-е годы в Вильнюсе. В общей сложности было выпущено всего 200 экземпляров такой модели.

Со столь редкой машиной нынешний владелец согласен расстаться за 9 999 евро, что в пересчёте по текущему курсу составляет 678 000 рублей. Отметим, что это довольно низкий ценник для автомобиля с выдающейся родословной и пробегом в 300 километров.

Гоночный вариант исполнения LADA VFTS является существенно доработанным заводским автомобилем. В моторном отсеке разместился 4-цилиндровый агрегат, развивающий 160 лошадиных сил, пару которому составляет 5-ступенчатая «механика» от Opel Omega. Энерговооруженность машины можно считать высокой при снаряженной массе в 850 килограммов.

Двигатель LADA VFTS получил карбюратор Weber, радиатор Cosworth, топливный насос Bosch и задний мост Volvo. Рулевое управление, позаимствованное у Volkswagen Golf II, оборудовали гидроусилителем.

Внешне автомобиль примечателен передним сплиттером, задним спойлером, расширителями колёсных арок и коваными дисками Alpina с полусликами. В салоне имеются каркас безопасности, спортивные кресла и особый руль.