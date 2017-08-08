Toyota показала 1000-сильный гиперкар GR Super Sport Concept

На автосалон в Токио, который стартует на следующей неделе, привезут гиперкар Toyota GR Super Sport Concept. Суперкар от японского автопроизводителя будет оснащен силовой установкой мощностью 1 000 «лошадей».

В компании заявили, что Toyota GR Super Sport Concept призван продемонстрировать развитие спортивных моделей производителя в будущем. В основу гиперкара легла TS050 Hybrid, которая постоянно участвует в соревнованиях на выносливость на чемпионате WEC.

Компания опубликовала тизер Toyota GR Super Sport Concep, согласно которому суперкар получит колесные диски на 18 дюймов, большое антикрыло и камеры заднего вида. Гиперкар получил бензиновый двигатель V6 объемом 2,4 литра и электромоторы, суммарная мощность силовой установки составляет 1 000 «лошадей».

Производитель отмечает, что модель может передвигаться не только по гоночным трассам, но и по дорогам общего пользования. Ожидается, что в будущем новинка получит серийную версию.