Представлена спортивная версия купе Mclaren 570GT

Купе McLaren 570GT, являющееся самым практичным автомобилем британского бренда McLaren, получило пакет доработок Sport Pack. По словам разработчиков, такое решение позволит машине "догнать" старшую модель McLaren 570S.

Британские машиностроители представляют McLaren 570GT с пакетом Sport Pack как более комфортный вариант модели McLaren 570S. Автомобиль получил более мягкие пружины, перенастроенные стабилизаторы поперечной устойчивости. Также в машине на 2% уменьшено передаточное отношение системы рулевого управления. Наличие пакета Sport Pack в купе McLaren 570GT предусматривает для него полное дублирование настроек от McLaren 570S.

Спортивные доработки предлагают несколько вариантов изменения внешности купе McLaren 570GT. Машина может оснащаться карбон-керамическими тормозами. Кроме того, для автомобиля предусмотрена стеклянная крыша, тонировка которой регулируется водителем. Пакет Sport Pack обойдется покупателю в 4 900 фунтов стерлингов (примерно 380 000 рублей).

Купе McLaren 570GT особенно двумя багажными отделениями, общий объем которых составляет 370 литров. Моторный отсек автомобиля занимает агрегат V8 объемом 3,8 литра с двойным турбонаддувом. Производительность двигателя составляет 570 лошадиных сил. Мотор укомплектован семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

До первой "сотни" модель McLaren 570GT разгоняется за 3,4 секунды. Порог скорости машины обозначен на отметке в 328 километров в час.