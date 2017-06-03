УАЗ запатентовал внедорожник «Патриот» в кузове лимузин

Ульяновский автомобильный завод запатентовал флагманскую модель «Патриот» в кузове лимузин. Об этом свидетельствует документ УАЗ на внедорожник в базе Роспатента.

УАЗ давно планировал собрать внедорожник «Патриот» с длинной базой. Проект был зарегистрирован в базе Роспатента ещё осенью 2009 года. Однако российский автопроизводитель прекратил оплачивать пошлину за поддержку патента, в результате действие документа прекратили.

При этом в базе Роспатента документ сохранился. Согласно патенту, УАЗ «Патриот» в кузове лимузин не имеет каких-либо особенностей, производитель просто использовал встроенную остекленную перегородку, которую разместили за средней стойкой, а также предполагалось установить дополнительные сидения. Автоэксперты считают, что лимузин УАЗ «Патриот» выпускали бы мелкосерийно, для ограниченного круга клиентов.