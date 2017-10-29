В Германии продают старый «Запорожец» за 6,9 тыс. евро

На онлайн-аукционе eBay в Германии продают «Запорожец», которому 40 лет. Стартовая цена ЗАЗ-968 обозначена как 6 900 евро, что соответствует 470 000 рублей.

На сайте eBay разместили объявление о продаже «Запорожца» в Германии, в городе Лёне в Северной Рейн-Вестфалии. ЗАЗ-968 сошел с конвейера в 1978 году, а пробег составляет всего 60 000 километров. Владелец утверждает, что модель отреставрировали, поэтому она в хорошем состоянии.

Согласно объявлению, «Запорожец» все ещё оснащен родным бензиновым двигателем мощностью 40 «лошадей». В качестве трансмиссии установлена отечественная механическая коробка передач. Других сведений в объявлении, к сожалению, не предоставлено. Продавец просит за сорокалетний ЗАЗ-968 минимум 6 900 евро (470 000 рублей).

В 2016 году в Германии продавали ВАЗ-2105 1992 года выпуска с пробегом 32 километра за 7 300 евро.