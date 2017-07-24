Представлен новый гоночный болид Ford Focus RS BTCC 2018

Британское подразделение американского бренда Ford представило новый гоночный болид Ford Focus RS BTCC 2018, который в будущем примет участие в британской серии British Touring Car Championship (BTCC). Отмечается, что модель разрабатывалась совместными усилиями британских и американских инженеров.

Согласно данным издания Carscoops, компания Ford не планирует представлять заводскую команду для чемпионата BTCC, но новый гоночный болид Ford Focus RS BTCC 2018 разрабатывался специально для частного коллектива Motorbase Performance. Внешность автомобиля примечательна ярко-жёлтой гоночной ливреей, а также массивным спойлером сзади.

Дэвид Бартрам, руководитель команды Motorbase, во время общения с журналистами признался, что он является давним поклонником компании Ford, а суббренд RS, по мнению гонщика, идеально подходит для британской серии. Также господин Бартрам отметил агрессивный дизайн модели.

Также руководитель Motorbase заявил, что работа над автомобилем включала в себя не только замену бамперов и спойлеров, как думают многие автолюбители. Новый Ford Focus RS BTCC 2018 оснащается пересмотренной тормозной системой, защитным каркасом, а также настроенным для трекового использования шасси.