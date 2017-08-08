Появились новые подробности о дебютном электрокаре Mini

Как сообщалось ранее, британский бренд Mini, принадлежащий BMW Group, готовится представить первый серийный электрокар, а главный дизайнер бренда поделился некоторыми подробностями о новинке. Ожидается, что электрический хэтчбек может получить совершенно отличную от классических моделей бренда внешность.

Оливер Хейлмер, главный дизайнер компании Mini, во время общения с журналистами Autocar поделился некоторыми подробностями о первом серийном электрокаре бренда. Топ-менеджер уверен, что современные электрические и беспилотные технологии меняют внешность автомобилей, поэтому электрокар от Mini может получить революционный, а не эволюционный дизайн.

Господин Хейлмер уверен, что в будущем водители должны получить возможность «общаться» со своими автомобилями, а не взаимодействовать с ними при помощи нажатия на клавиши. Не исключено, электрокар Mini, как и новинки от материнской BMW, в скором времени получит голосового ассистента Amazon Alexa.

Хейлмер уверен, что полностью электрические модели дают дизайнерам совершенно новые свободы в отношении внешности, пропорций и внутреннего пространства. Ожидается, что серийная версия электрокара от Mini дебютирует в 2019 году, в то время как концепт был представлен во Франкфурте в 2017 году.