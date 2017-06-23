Lotus Evora получил новую версию GT410 для конкуренции с Porsche 911

Британский премиальный бренд Lotus, который с недавних пор принадлежит компании Geely, выпустил новый спорткар Lotus Evora GT410, который расположился под существующим GT430. Разработчики уверяют, что модель является более лёгким и динамичным конкурентом немецкого Porsche 911.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, новый Lotus Evora GT410 приводится в движение прежним 3,5-литровым двигателем V6, который знаком по модели с индексом GT430. Мощность мотора составляет 410 лошадиных сил, а в роли трансмиссии выступает 6-диапазонная «механика». Автоматическая трансмиссия доступна в качестве опции.

Примечательно, что новый Lotus Evora GT410 при использовании автоматической трансмиссии способен разогнаться до первых 100 км/ч за 3,9 секунды, в то время как с МКПП этот показатель увеличивается до 4,0 секунды.

Снаряженная масса нового Lotus Evora GT410 составляет всего 1297 килограммов, что на 28 килограммов меньше, чем масса GT430. Карбоновая крыша и багажник предложены уже в базовом исполнении, а установив кастомную выпускную систему и колесные диски масса модели снизится до 1256 килограммов. Новый Lotus Evora GT410 доступен для покупки за 85 900 фунтов, что эквивалентно примерно 6 615 000 рублей по актуальному курсу.