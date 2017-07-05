В 2017 году Volkswagen увеличил российские продажи на 21%

За минувший год компания Volkswagen продала российским клиентам 89 469 автомобилей, это на 20,5% больше относительно результата годичной давности. В декабре объём реализации немецкой марки оказался лучшим за год и достиг 10 366 машин (+36,6%).

Самой популярной моделью Volkswagen в России остался седан Polo, разошедшийся за 2017 год тиражом в 48 595 экземпляров (+2%). Об этом сообщает агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на пресс-службу автопроизводителя.

Продажи кроссовера Volkswagen Tiguan продемонстрировали рост в 2,6 раза или до 27 666 автомобилей. Стоит отметить, что в начале года компания вывела на рынок свежее поколение модели. Также 5 335 россиян стали владельцами новых внедорожников Volkswagen Touareg.

Корпоративные продажи марки в 2017 году выросли на 20,9% в годовом сравнении или до 22 317 единиц, а в декабре – до 2 472 единиц (+41,7%). На сегодняшний день на территории РФ работают 131 дилерский центр немецкого бренда Volkswagen, причём 12 дилеров внедрили новую концепцию работы Digital.