Показан предвестник нового гибридного седана Honda

В глобальной сети представлены визуализации концептуального Honda Insight Prototype, который позиционируется японскими машиностроителями как предвестник нового гибридного седана Honda. Серийная версия автомобиля предстанет перед общественностью в 2019 году.

Концептуальный седан Honda Insight Prototype предстанет перед широкой публикой 15 января. Презентация шоу-кара состоится на автосалоне в Детройте. Когда машина выйдет на рынок, то займет место в модельной линейке Honda между Accord и Civic. Новый гибридный седан Honda Insight ориентирован на американского потребителя, и о появлении машины в Европе производитель пока ничего не говорит.

Концептуальный Honda Insight Prototype внешне несколько похож на предшественника, но новый автомобиль выглядит более агрессивным счет фирменной дизайнерской концепции Honda. В салоне машины появилась цифровая приборная панель представляющая собой семидюймовый экран. Кроме того, мультимедийная установка концепт-кара получила восьмидюймовый тачскрин.

По неофициальной информации, в состав гибридной силовой установки седана Honda Insight войдут бензиновый 1,5-литровый двигатель с нагнетателем, а также электрический агрегат. Он будет получать энергию от литий-ионных аккумуляторов.