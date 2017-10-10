«Автотор» начал выпуск фастбека KIA Stinger

Отечественное машиностроительное предприятие "Автотор" отправило на конвейер модель KIA Stinger для российского потребителя. Новый фастбек выпускается на калининградской площадке по методу крупноузловой сборки.

Моторную гамму фатсбека KIA Stinger для РФ представляют два бензиновых агрегата. В начальной комплектации автомобиль оснащается двухлитровой турбированной установкой. Для снижения транспортного налога этот мотор был дефорсирован для России с 255 до 248 лошадиных сил. В базовом исполнении машина разгоняется до 100 километров в час за 6 секунд. Для двухлитрового KIA Stinger предусмотрены как задний, так и полный привод.

Максимальная комплектация фастбека KIA Stinger имеет под капотом шестицилиндровый двигатель объемом 3,3 литра и два нагнетателя. Установка выдает мощность 370 лошадиных сил. Машина комплектуется безальтернативным полным приводом. Топовый KIA Stinger покоряет "сотню" за 4,9 секунды.

Для обоих моторов фастбека KIA Stinger в России предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Ступени можно переключать с помощью подрулевых "лепестков".

На данный момент KIA Stinger доступен в России по предварительному заказу. Минимальная стоимость новинки составляет 1 999 900 рублей. В феврале для РФ озвучат комплектации фастбека и полный прайс на него.