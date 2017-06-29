"АвтоВАЗ" разработает внедорожные версии своих моделей и дополнит свою линейку новинками. Об этом рассказал Ян Птачек, являющийся исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу отечественного машиностроительного гиганта.

По словам Яна Птачека, в ближайшие девять "АвтоВАЗ" выведет на рынок 12 новых моделей. Кроме того, на эти годы производитель планирует не менее 11 рестайлингов своих машин, которые продаются уже сейчас. При этом особое внимание "АвтоВАЗ" уделит внедорожным версиям своих моделей. Уже сейчас на рынке присутствует универсал LADA Vesta SW Cross, получивший увеличенный дорожный просвет, усиленные бамперы, защитные накладки на арки. Такие решения в будущем получат и другие модели ПАО "АвтоВАЗ". Кроме того, некоторым некоторые автомобили дополнят полным приводом.

Также Ян Птачек указал на то, что легендарный отечественный внедорожник LADA 4х4 имеет "неплохие перспективы". Машина до сих пор стабильно продается и его производство не является убыточным.

К слову, в прошлом году "АвтоВАЗ" укрепил свои позиции на рынке. Так, в 2017 году производитель реализовал 311 588 автомобилей. Спрос на машины LADA в годовом сравнении вырос на 17%. Самой востребованной моделью ПАО "АвтоВАЗ" остается LADA Granta, за минувший год разошедшаяся тиражом 93 686 экземпляров. Второй по популярности стала LADA с результатом в 77 291 единицу.