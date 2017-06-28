«КАМАЗ» увеличил выпуск продукции на 12% в 2017 году

Российский автогигант «КАМАЗ» подвёл производственные итоги декабря и минувшего года в целом. Так, рост объёма производства в 2017 году достиг 12% относительно предыдущего года.

Подразделения ПАО «КАМАЗ» в первый месяц зимы выпустили 4 238 машинокомплектов, за год объём выпущенной продукции составил 39 525 единиц (+12%). Моторный завод и СП «КАММИНЗ КАМА» в декабре произвели и отгрузили свыше 4 500 силовых агрегатов. В общей сложности было изготовлено почти 42 000 двигателей за год, что соответствует росту на 10,5% по сравнению с показателем годичной давности.

С начала года дилерам, сервисным центрам и остальным потребителям компании «КАМАЗ» были переданы запчасти на сумму порядка 23 млрд рублей (+39%). В декабре автопроизводитель выпустил продукции диверсификации общей стоимостью в 1,84 млрд рублей, а за весь 2017 год – более чем на 8 млрд рублей (+20%). Немного позднее ПАО «КАМАЗ» собирается опубликовать итоги продаж за декабрь и прошедший год.