Молодой китайский бренд LvChi представил электрокар с запасом хода в 700 км

Молодой китайский автомобильный бренд LvChi на специальном мероприятии в Шанхае, КНР, представил публике новый концептуальный электрокар LvChi Urano. Отмечается, что серийная версия электрокара будет представлена в 2019 года и получит внушительный запас хода в 690 километров.

Согласно данным китайских автомобильных изданий, в Шанхае состоялась премьера нового электрокара LvChi Urano в стильном кузове купе. Новинка, которая пока представлена в виде концепта, получила нестандартную зауженную оптику, компактную заглушку вместо решетки радиатора, а также массивные воздухозаборники спереди и большие колёсные диски.

Что касается технических характеристик, то новый LvChi Urano приводится в движение двумя электрическими моторами, суммарная отдача которых составляет 707 лошадиных сил при 900 Нм крутящего момента. Отмечается, что разгон до первых 100 км/ч потребует всего 3,5 секунды. Электрокар способен заряжаться от проводных устройств, а также индукционно.

В список оснащения нового LvChi Urano входит 12.3-дюймовая цифровая приборная панель, а также огромный дисплей мультимедийной системы, который занимает почти всю центральную консоль. Отмечается, что дизайн модели разрабатывался ведущими итальянскими специалистами.