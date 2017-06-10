Продажи автомобилей Skoda в России увеличились на 12,5% в 2017 году

По итогам 2017 года чешская компания Skoda реализовала в России 62 302 автомобиля, что на 12,5% больше относительно 2016 года. Об этом пишет агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на пресс-центр российского подразделения бренда.

Наиболее востребованной моделью Skoda среди россиян стал лифтбек Rapid с 29 445 проданными экземплярами, что на 13,5% превосходит показатель годичной давности. Примечательно, что в июле в продажу поступил рестайлинговый Rapid. Далее по популярности разместилась Octavia, которая также обновилась в прошлом году.

Продажи данной модели выросли на 4,1% в годовом сравнении или до 22 648 единиц. Новый внедорожник Skoda Kodiaq добрался до России в июне, с тем пор было продано 2 086 таких автомобилей. Кроме того, 1 881 россиянин стал владельцем новой Skoda Superb (+34,9%).

По словам Яна Прохазки, руководителя Skoda Auto Россия, автопроизводитель ценит надёжных партнёров по всей стране, которые позволили создать огромную дилерскую сеть. При этом в минувшем году успешно завершился её ребрендинг. В наступившем году Skoda собирается начать продавать в РФ Kodiaq местной сборки в апреле или мае, а особые Rapid, Octavia и Kodiaq Hockey Edition появятся в автосалонах в августе.