В Челябинске в феврале начнут эвакуировать нелегальные маршрутки

В Челябинске нелегальные маршрутки будут эвакуировать. Спецтехника для этих целей начнет работать в областном центре в феврале текущего года. Данная информация озвучена начальником городского управления транспорта Романом Болотовым.

За эвакуаторы в Челябинске будет отвечать ООО "ЛИДЕР+". На данный момент ведется переоборудование спецмашины, которой предстоит буксировать маршрутки. Транспортное средство необходимо подготовить к работе с тяжелыми автобусами.

Речь идет о машине "КАМАЗ", на которую установят специальную систему для частичной погрузки маршруток. Доработкой грузовика занимается завод "Чайка-сервис" (Нижний Новгород).

Маршрутки в Челябинске будут эвакуировать в тех случаях, когда водитель транспортного средства управлял им в нетрезвом виде или отказался от медосвидетельствования. Также автобус может быть эвакуирован, если водитель не имеет удостоверения, свидетельства о регистрации машины, а также, если транспортное средство неисправно. Кроме того, эвакуации будут подвергаться маршрутки, работающие нелегально.