Ferrari получит искусственный интеллект Intel для улучшения навыков гонщиков

Автопроизводитель Ferrari и компания Intel подписали трехлетний контракт, согласно которому на североамериканском монокубке Ferrari Challenge будут использовать искусственный интеллект (ИИ) Intel. Система поможет усовершенствовать навыки гонщиков, а в соревновании смогут принять участие владельцы Ferrari.

ИИ Intel собирает информацию с камер беспилотников, что позволит гонщикам Ferrari проанализировать свою езду с неба. В результате это должно положительно отразиться на навыках вождения. Позже система получит способность самообучатьсч, что позволит анализировать телеметрию (положение педалей и угол поворота руля) и корректировать работу машин во время заезда.

Помимо этого Искусственный интеллект Intel улучшит качество трансляции гонок: система будет изучать ситуацию на трассе и выводить только самые интересные моменты.