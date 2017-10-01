Компания Ford может оказаться в центре нового «дизельгейта»

«Дизельный скандал» вокруг компании Volkswagen обернулся для автопроизводителя колоссальными материальными убытками, а сейчас компания Ford может столкнуться с той же проблемой. Сообщается, что американские активисты собираются подать в суд на Ford с обвинениями в махинациях с уровнем вредных выбросов дизельных пикапов Ford F-250 и F-350 Super Duty.

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, владельцы американских полноразмерных пикапов Ford F-350 и Ford F-250 Super Duty планируют подать в суд на автопроизводителя. Предполагаемый иск гласит о том, что в действительности более 500 000 проданных в Соединенных Штатах пикапов в действительности не соответствуют существующим экологическим нормам выбросов.

Уточняется, что дизельные моторы указанных моделей могут выбрасывать в атмосферу количество вредных выбросов, в 50 раз превышающее норму. Проблема может иметь место в пикапах Ford F-250 и F-350 Super Duty, которые реализовывались в США с 2011 по 2017 год.

Стоит отметить, что дизельные пикапы компании Ford в среднем стоят на 8 400 долларов дороже бензиновых версий, а также позиционируются как «самые чистые дизельные автомобили в мире». Кроме того, немецкая компания Bosch обвиняется в изготовлении запрещенных устройств, скрывающих реальные показатели выбросов.