Представлен картонный кроссовер Skoda Karoq в натуральную величину

В Великобритании 11 января начинаются продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. В честь этого британское представительство чешской марки Skoda показало картонную копию вседорожника в масштабе 1:1.

Накануне в глобальной сети появился видеоролик с картонным кроссовером Skoda Karoq. В машине нашлось место бассейну, в который вмещается 1 500 пластиковых шариков. Столько их можно поместить в багажное отделение стандартного Skoda Karoq при сложенных задних креслах.

На центральной консоли картонного кроссовера Skoda Karoq расположился планшетный ПК. Кроме того, копия вседорожника оборудована громкоговорителями Canton, диско-шаром, игровой консолью, проектором, светодиодной подсветкой салона.

Картонный кроссовер Skoda Karoq создавался с учетом пожеланий, высказанных тысячей детей. По словам разработчиков, копия машины не предназначена для продажи.

Для британцев кроссовер Skoda Karoq в самой дешевой версии доступен за 20 875 фунтов стерлингов. Появится ли вседорожник в России, пока неизвестно.