Новый Hyundai i20 получит «фамильную» решетку радиатора

Корейская компания Hyundai готовится представить обновленный компактный хэтчбек Hyundai i20, который в 2018 году отметит 10-летие с момента старта продаж на рынке Европы. Рестайлинговая версия модели уже проходит дорожные тесты и обещает сохранить «фамильную» шестиугольную решетку радиатора.

Судя по свежим шпионским снимкам, которые появились на страницах портала motor1, компания Hyundai вывела на тесты рестайлинговую версию субкомпактного хэтчбека Hyundai i20. Новинка тестируется в довольно плотном камуфляже, но можно заметить, что модель имеет целый ряд сходств с новым Hyundai i30. Так, замеченный прототип получил схожую компоновку оптики и противотуманных осветителей, а также «фамильную» шестиугольную решетку радиатора.

Что касается задней части кузова, то тут новый Hyundai i20 может похвастаться пересмотренной компоновкой оптики, а также местом для номерного знака, которое переместилось в центр задней двери. Также сзади можно заметить новый бампер и камеру заднего вида.

Ожидается, что новый Hyundai i20 получит под капот прежний 1,0-литровый бензиновый мотор T-GTI, отдача которого пока не раскрывается. Также инсайдеры сообщают, что новинка может получит и версию с более мощным двигателем. Что позволит конкурировать с Ford Fiesta ST и Toyota Yaris GRMN. Премьера модели запланирована на вторую половину 2018 года.