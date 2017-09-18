Обновленный Hyundai Tucson 2019 был замечен шпионами во время испытаний

Hyundai вывели на испытания дорогами общего пользование новое поколение Hyundai Tucson. Обновленный кроссовер 2019 модельного года сфотографировали шпионы.

Хоть обновленный Hyundai Tucson был прикрыт плотным камуфляжем, специалисты увидели ряд новых дизайнерских решений. Ходовые огни оснастили светодиодами и пересмотрели, решетка радиатора получила сетчатый вид. Кроссовер оснастили иным бампером с крупными воздухозаборниками, форма «поворотников» и задних фар были доработаны.

Технические характеристики Hyundai Tucson 2019 модельного года остались прежними. Новое поколение кроссовера оснастят атмосферником объемом 2 литра производительностью 164 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой АКПП. А также трубодвигателем объемом 1,6 литра производительностью 175 л. с., который работает в паре с семиступенчатым вариатором. Клиенты смогут выбрать между полным и передним приводом.