Первые изображения нового KIA Cerato 2019 года появились в сети

Представители компании Кіа опубликовали в сети первые рендеры нового седана Кіа Cerato, который на рынке США продаётся под названием Forte. Презентация нового автомобиля пройдёт в рамках первого в 2018 году международного мотор-шоу.

В плане дизайна экстерьера Кіа Cerato 2019 модельного года станет более современным. Модель получит иную радиаторную решётку, светодиодную оптику с оригинальным узором LED-матриц, передний бампер с крупными воздухозаборниками и задний бампер в стилистике нового Kia Stinger.

Более существенные изменения затронули интерьер Кіа Cerato 2019 года. Так, автомобиль обзавелся мультимедийным центром с «парящим» сенсорным дисплеем, разместившимся на новой приборной панели, спортивным рулём от упомянутого фастбека, модифицированным блоком управления климатом и круглыми дефлекторами обдува.

К настоящему моменту южнокорейская компания сохраняет в секрете технические характеристики нового Кіа Cerato. Все подробности будут раскрыты в ходе дебюта модели, который состоится 15 января на автовыставке в Детройте.