Банк "Зенит" поменял условия автокредитования

Банк «Зенит» поменял предлагаемые условия по программам кредитования на приобретение новых и подержанных автомобилей. Отныне величина процентной ставки зависит от размера первого взноса.

Заемщики, которые хотят купить новые авто и оплатившие 50% от их стоимости, получат возможность оформить займ со ставкой 12,9% годовых. При размере первого платежа от 20 до 50% от цены машины начальная ставка повысится до 13,9% годовых. При первом взносе меньше 20% ставка по кредиту достигает 14,9%. Такие ставки действуют, если автолюбитель оформляет страхование жизни и здоровья и полиса КАСКО. При отсутствие страхового свидетельства ставка повышается на 3%, а если нет документа КАСКО на 1,5 процентных пункта при приобретении новых авто и на 3 пункта при покупке машин с пробегом.

Максимальная сумма кредитного договора на покупку транспортного средства составит от 100 000 до 6 500 000 рублей. Срок автокредитования равен от 1 до 7 лет.