В ENCAP назвали самые безопасные автомобили 2017 года

В организации Euro NCAP озвучили число наиболее безопасных автомобилей по итогам проведенных в прошлом году краш-тестов. Лучшие авто попали в шесть категорий.

Всего эксперты ENCAP в 2017 году протестировали 70 машин. Среди них можно отметить как новые авто, так и машины, сменившие поколение. В номинации «Представительский автомобиль» фигурирует Volkswagen Arteon. Уровень защищенности водителя и переднего пассажира в авто составил 96%, дети обезопасены на 85%, а пешеходы на 85%. Работы электронных ассистентов оценили на 82%.

В номинации «Полноразмерный кроссовер победил шведский автомобиль Volvo XC60 с показателями защиты водителя и пассажиров 98%, детей-87%, пешеходов 76% ии функционирования электронных помощников -95%. Его продажи в РФ начнутся в январе 2018 года.

Лидером категории «Компактный кроссовер» выступил Volkswagen T-Roc. В нем передний пассажир и водитель обезопасены на 96%, дети защищены на 87%, безопасность пешеходов гарантирована на 79%, а электронные системы функционируют на 71%. Отмечается, что в номинации "Малый автомобиль» победил Volkswagen Polo, категория «Компактвэн» представлена Opel Crossland X и в номинации «Малый семейный автомобиль» первенство завоевал Subaru Impreza.