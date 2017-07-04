В Елабуге Ford Sollers создаст 600 новых рабочих мест

Ford Sollers введет 6-дневный режим на предприятии в Елабуге и создаст 600 новых рабочих мест. Это должно увеличить возрастание производства Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit, рост продаж которых в 2017 году составил больше 50%.

Также подобные меры связаны с ожиданием роста продаж в РФ в 2018 году на 10-15%. Автомобильное производство на заводе фирмы в Елабуге началось в 2012 году. Сам завод выпускает кроссоверы, внедорожники и коммерческий транспорт. Сборка всех моделей осуществляется с использованием технологий полного цикла, со сваркой и покраской кузовов.

Ford Sollers производит в России машины ведущего машиностроительного бренда Ford, импортирует и продает кроме авто аксессуары и комплектующие к авто американской марки. Компании принадлежат предприятия во Всеволжске, Набережных Челнах и Елабуге.