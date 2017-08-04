Toyota и Mazda построят в Алабаме автозавод за 1,6 млрд долларов

Две ведущие автомобилестроительные компании из Японии Toyota и Mazda собираются построить завод в американском штате Алабама и инвестировать в него 1 600 000 000 долларов. Предприятие создадут рядом с городом Хантсвилл.

Об этом сообщают профильные издания, ссылаясь на собственные источники. Сведения о совместном строительстве автозавода появились еще в августе минувшего года. Благодаря открытию производственной площадки, в регионе появится 4 000 новых вакансий. Мощность предприятия составит 300 000 машин каждый год. С конвейера автозавода будут сходить кроссоверы Mazda и легковые авто Toyota Corolla.

Как только пресса обнародовала информацию о строительстве нового предприятия, акции Toyota увеличились на 2,2%, а Mazda подскочили на 0,7%. Нужно сказать, что в Алабаме уже работают три автозавода, один из которых принадлежит Daimler, второй пребывает в собственности Honda, а третий входит в структуру Hyundai.