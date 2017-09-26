Subaru привезёт на мотор-шоу в Токио прототип WRX STI

Японская компания Subaru на своих страницах в социальных сетях опубликовала свежие тизерные изображения готовящегося к премьере концепта Subaru Viziv STI. Отмечается, что модель является предварительным просмотром на новый «заряженный» седан Subaru WRX STI, который на данный момент разрабатывается под руководством опытного инженера Мамору Ишии.

Стоит отметить, что стандартная версия концептуального седана Subaru Viziv STI была представлена публично ещё 17 октября 2017 года, а уже 12 января 2018 года дебютирует «заряженная» версия с приставкой STI.

Что касается внешности, то новый седан получил агрессивные и футуристические черты кузова, которые эффектно сочетаются с зауженной светодиодной оптикой. На задней части кузова Subaru Viziv STI расположился массивный спойлер, который имеет небольшие «крылья» для улучшения аэродинамических показателей.

Отмечается, что новый концепт спроектирован на базе модульной платформы Subaru Global Platform, но информации о линейке двигателей пока нет. Наряду с этим разработчики ранее отметили, что прежний 2,5-литровый турбомотор покинет гамму моторов серийного Subaru WRX STI. Кроме того, на мотор-шоу в Токио состоится премьера универсала Subaru Levorg и «заряженное» купе Subaru BRZ STI.