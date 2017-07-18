Mercedes-Benz тестирует новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB

Немецкая компания Mercedes-Benz стать лидером в сегменте премиальных компактных кроссоверов и расширяет свою модельную линейку новыми автомобилями. На дорожных тестах был замечен новый кроссовер Mercedes-Benz GLB, который базируется на том же шасси, что и компактный хэтчбек Mercedes-Benz A-Class.

На страницах американского автомобильного издания motor1 опубликованы свежие шпионские фото нового компактного кроссовера Mercedes-Benz GLB, который проходит дорожные испытания в зимних условиях. Новинка имеет довольно нестандартную «надутую» переднюю часть кузова, которая имеет компактную оптику и расширенную решетку радиатора. Не исключено, что серийная модель получит более привычную внешность.

Инсайдеры сообщают, что новый Mercedes-Benz GLB хоть и будет отличаться компактным кузовом, но салон модели будет достаточно просторным для того, чтобы разместить три ряда сидений. Кроме того, автомобиль оснастят гидравлической подвеской и подключаемым полным приводом.

По неподтвержденной информации, новый Mercedes-Benz GLB получит ценник в 36 000 долларов, поэтому ожидать от модели широкого списка оснащения и роскошной отделки не стоит. Не исключено, что дебют кроссовера состоится уже в 2018 году на одном из крупных автосалонов.