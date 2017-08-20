Представлены первые фотографии нового BMW 8-Series без камуфляжа

Баварские машиностроители продолжают подготовку товарной версии высокопроизводительного купе BMW 8-Series к дебюту, на что указывают шпионские фотографии. Автомобильные папарацци впервые запечатлели серийный вариант транспортного средства без камуфляжа. Об этом проинформировал портал VladTime.

Впервые фотографии нового BMW 8-Series без камуфляжа опубликовал чешский сайт Magazin ProDriver CZ. Невзирая на низкое качество снимков, можно заметить, что товарная версия автомобиля похожа на свое концептуальное исполнения. Серийное купе BMW 8-Series также получило агрессивную переднюю часть кузова с массивной сеткой радиатора, а также "прищуренную" светодиодную оптику.

Специалисты считают, что чехи показали подлинные снимки нового купе BMW 8-Series. Чтобы сделать такой вывод, эксперты прибегли к сравнению новых фотографий с более ранними кадрами, на которых запечатлен прототип машины, но с камуфляжем. BMW 8-Series получит товарные названия BMW 850i и BMW 860i.

Подкапотное пространство первой версии купе займет восьмицилиндровый битурбоагрегат объемом 4,4 литра. По некоторым данным, более производительный BMW 860i получит 6,6-литровый двигатель с двенадцатью цилиндрами и с двумя нагнетателями. Презентация серийного BMW 8-Series ожидается в течение нынешнего года.