Стоимость штрафстоянки и эвакуатора в Санкт-Петербурге выросла

Стоимость штрафстоянки и эвакуации задержанных транспортных средств в Санкт-Петербурге подорожала с 1 января. Однако штраф за неправильно припаркованный транспорт остался прежним – 3 000 рублей.

Теперь владельцы мотоциклов, микроавтобусов и легковушек за услуги эвакуатора должны будут заплатить 2 815,16 рублей, а в зависимости от типа крупногабаритных транспортных средств от 16 893 до 22 525 рублей.

При этом час пребывания ТС на штрафстоянке также подорожал. Стоимость часа стоянки малогабаритного транспорта выросла до 50,23 рублей, а владельцы более крупного должны будут заплатить от 100 до 301 рубля.

Однако глава комитета по тарифам Санкт-Петербурга решил не повышать штраф за неправильно припаркованное транспортное средство. В результате нарушитель должен будет заплатить 3 000 рублей плюс услуги эвакуатора и штрафстоянки.