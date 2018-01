Volvo XC60 признан лучшим кроссовером в Великобритании в 2018 году

В рамках ежегодного конкурса «Британский автомобиль года» (UK Car of the Year Awards) был выбран лучший среднеразмерный кроссовер, которым стал Volvo XC60. Примечательно, что победу модели присудила судейская коллегия конкурса, которая состоит из 27 британских журналистов таких авторитетных изданий как изданий как Autocar, The Sunday Times, Top Gear, Motoring и Auto Express.

Согласно данным британских СМИ, лучшим на рынке Соединенного Королевства среднеразмерным кроссовером был признан шведский Volvo XC60. /Эксперты отметили, что модель имеет широкий список оснащения и качество отделки, которое находится на высоком уровне даже для премиального сегмента.

Кроме того, судьи отметили, что новый Volvo XC60 в плане дизайна является лучшим в модельной линейке Volvo и более стильным, чем прямые конкуренты по сегменту SUV на британском рынке. Также нельзя не упомянуть широкий набор современных систем безопасности и прочность конструкции автомобиля, подтверждённую многочленными краш-тестами.

Стоит отметить, что Volvo XC60 уже в базовом варианте исполнения имеет полностью светодиодную оптику, 9,0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, спутниковую навигацию, климат-контроль, а также систему фильтрации воздуха. Джон Уэйкфилд, руководитель британского офиса Volvo, напомнил, что в 2017 году британские продажи бренда стали рекордными за последние 25 лет.