На CES-2018 представлен электрический суперкар Chevrolet C8 Corvette

Выставка CES-2018 послужила площадкой для дебюта еще одной автомобильной новинки. Американские машиностроители показали электрический суперкар Genovation GXE, созданный на базе модели Chevrolet C8 Corvette.

Компания Genovation не прибегла к революционным изменениям во внешности суперкара Chevrolet C8 Corvette, сосредоточившись на его силовой установке. Экстремальный автомобиль в стандартном исполнении оснащается бензиновым мотором, но его сменили два электродвигателя общей производительностью 790 лошадиных сил. Агрегат взаимодействует с механической трансмиссией.

Разработчики электрифицированного суперкара Chevrolet C8 Corvette сообщили, что он способен разогнаться до скорости 352 километра в час. Первую "сотню" автомобиль набирает почти за три секунды.

Силовую установку электрокара Genovation GXE питают пять энергоносителей общей емкостью 61,6 кВт/ч. Заряда аккумуляторов хватает на 280 километров пути. Компания Genovation планирует выпустить 70 электрифицированных Chevrolet C8 Corvette.