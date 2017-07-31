GM хочет сделать электрокары прибыльными

К 2021 году американский автопроизводитель General Motors начнут производить электрокары, которые смогут приносить прибыль. Об этом сообщает руководитель компании Мари Барра.

Подробности реализации таких планов держатся в секрете, но о кое-каких деталях сообщили сотрудники машиностроителя. В компании хотят существенно снизить цены на батареи, что в свою очередь скажется на снижении стоимости электрокаров. На сегодняшний день конструкторы GM взялись за создание литиево-ионных аккумуляторов с небольшим количество кобальта, но с увеличенным содержанием никеля. Батареи получат улучшенную охладительную систему и более улучшенный энергопоток.

К 2020 году GM разработает полностью электрический кроссовер под брендом Buick, главные агрегаты которого будут взяты от Chevrolet Bolt. Машину оснастят 200-сильным электродвигатель и комплектом батарей емкостью 60 кВт.