Крупные компании поднимут цены на свою продукцию

В России стартовало уже стандартное изменение цен на новые авто в январе. Первым пересмотрел прайс-лист «АвтоВАЗ», подняв цены на 2,5%.

Следом за ним цены повысились на автомобили KIA на 0,8%. С нового года несколько автопроизводителей уже анонсировали увеличении цен на 1-3%. Причиной этого названы повышения сбора на утилизацию, инфляция и повышением размера транспортной пошлины.

По мнению экспертов, в течение года цены на авто увеличатся еще несколько раз. В итоге авто подорожают на 7-10%, но возможно повышение еще на 13-17%. О будущем повышении цен на авто в России начали говорить еще с конца 2017 года. Это обусловлено повышением величины утильсбора, который повлияет на стоимость авто. Из-за длительных праздников и увеличения затрат январь выступает как наиболее слабое место по спросу, но проблем относительно заполнения складских помещений нет.