LADA Vesta подорожала в России на 15-36 тысяч рублей

Отечественный автогигант "АвтоВАЗ" пересмотрел ценники на свою продукцию и повысил их с начала текущего года. Аналитики исследовали новый прайс производителя, и выявили, что седан LADA Vesta вырос в России в цене на 15-36 тысяч рублей.

С начала текущего года цена LADA Vesta в начальной сборке составляет 569 900 рублей. Базовая LADA Vesta подорожала на 15 000 рублей. За максимальную комплектацию седана придется выложить 824 400 рублей, что на 36 000 больше, чем в минувшем году.

Новых LADA Vesta SW и SW Cross также коснулось подорожание. Отныне в стандартном варианте универсал обойдется покупателю в 654 900 рублей, а самая доступная вседорожная версия машины стоит 770 900 рублей. Максимальная LADA Vesta SW теперь продается за 770900 рублей. Модель LADA Vesta SW Cross в топовом варианте доступна за 866 900 рублей.

Повышением стоимости своей продукции "АвтоВАЗ" сохраняет ценовую конкурентоспособность. Конкуренты отечественного производителя также пересматривают свои ценники и повысят их в ближайшее время. Так происходит каждый год, но в нынешнем году это будет особенно заметно в силу того, что в стране повышают утилизационный сбор и акцизы. Это неизбежно приведет к тому, что производители увеличат стоимость своих автомобилей. Эксперты пока отказываются давать прогнозы касательно того, насколько подорожает транспорт в России, но считают, что тем, кто намерен в нынешнем году обзавестись автомобилем, лучше сделать это до конца текущего месяца. По мнению специалистов, именно в конце января цены на транспорт уже могут существенно подняться.