Объявлена стоимость семиместного кроссовера Lexus RX L в России

Представители премиального бренда Lexus в России опубликовали прайс-лист на новый семиместный кроссовер Lexus RX L. Первые удлиненные модели поступят в дилерские центры в начале лета текущего года.

9 января производитель премиальных авто Lexus объявил стоимость семиместного кроссовера Lexus RX L. Официальная презентация новинки состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года. На авторынке России кроссовер получит полноприводное исполнение, а также бензиновую силовую установку объемом 3,5 литра.

Базовая комплектация удлиненного Lexus RX L доступна клиентам по цене от 3 800 000 рублей. В результате новинка оказалась дороже классической версии на 586 000 рублей. Максимальная комплектация Lexus RX L предлагается по цене от 4 537 000 рублей. В Японии модель предлагают в единственной версии с полным приводом и гибридным двигателем по цене от 7 690 000 иен.