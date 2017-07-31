Эксперты прогнозируют увеличение цен на российском авторынке до 17%

Согласно проведенным исследованиям, в 2018 году цены на легковые авто вырастут на 3-5%. Но по мнению дилеров, за год возрастание достигнет показателей 13-17%.

Причиной роста стоит назвать увеличение акцизных сборов, утилизационным сбором и инфляцию. В автомобилестроительных компаниях началось обычное повышение цен в январе. В Renault сообщили, что стоимость продукции увеличится на 2%, тогда как Mitsubishi Outlander повысит свой ценник на 1-2%. Стоимость авто KIA вырастет на 0,8%, а в Ford Sollers цены подрастут на 1-2%.

Toyota на 2% подняла цены на RAV4, Land Cruiser Prado, Corolla, Prius. А вот Toyota Hilux подорожал на 1,3%. На изменении цен сказались утильсбор, повышение транспортного сбора и обновление модельного ряда. В Nissan тоже имеются предпосылки для пересмотра прайс-листа, однако точной информации пока нет, но ее рассекретят с началом поставок новых авто марки.