Amazon Alexa появится в новых моделях Toyota и Lexus

Японская компания Toyota упрямо отказывается оснащать новые автомобили мультимедийными центрами с приложениями Apple CarPlay и Android Auto, но автопроизводитель объявил, что в будущем на помощь водителям придёт ассистент Amazon Alexa. Ожидается, что решение от Amazon станет более комфортным голосовым ассистентом, чем могут предложить конкуренты.

В рамках проходящей в эти дни выставки потребительской электроники CES-2018 представители компании Toyota сообщили, что уже в скором времени новые автомобили брендов Toyota и Lexus будут оснащаться электронным ассистентом Amazon Alexa. Отмечается, что решение будет доступно для владельцев новинок с мультимедийным центром Enform App 2.0 и пакетом приложений Entune 3.0.

Уточняется, что Amazon Alexa сможет не только управлять системой навигации и мультимедийными функциями, но и получит возможность управлять функциями «умного дома» дистанционно при помощи голосовых команд. Так, владелец нового автомобиля Toyota сможет попросить включить свет в гостиной, находясь в гараже, или же дистанционно запустить отопление в жилище.

Зак Хикс, руководитель подразделения Toyota Connected, рассказал, что наши дни голосовые ассистенты становятся всё более современными и практичными, а Amazon Alexa выгодно отличается от конкурирующих решений от Apple и Google.