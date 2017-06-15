Hyundai выпустит конкурента Ferrari и Porsche

Южнокорейский автогигант Hyundai выпустит конкурента спорткаров Ferrari и Porsche. Ранее эта информация считалась слухом, но теперь ее подтвердили шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке и глава центра исследований и разработок марки Янг У Чхоль. Новинка выйдет под премиальным брендом Genesis.

По словам информаторов, конкурент Ferrari и Porsche от марки Hyundai выйдет на рынок как двухместное купе. Машина получит задний привод и комбинированную силовую установку, в состав которой войдут бензиновый агрегат и несколько электродвигателей.

По некоторым данным, новинку от Hyundai будут разрабатывать в спортивном подразделении N, которым сейчас руководит экс-глава BMW M Альберт Бирманн. Можно ожидать, что в силу экстремальных характеристик машина превратится в отдельную модель, выходящую за рамки привычной иерархии Hyundai.

Впервые о появлении суперкара Genesis заговорили два года назад. Ожидалось, что корейцы выпустят аналог Lexus LFA или Honda NSX.

К слову, корейцы имеют собственное представление о суперкарах: в 2015 году они представили виртуальный прототип N 2025. Силовая установка этого концепта состоит из четырех электромоторов, комплекта водородных ячеек и суперконденсатора, аккумулирующего энергию торможения. Производительность установки составляет 871 л.с. Прототип получил футуристическую внешность гоночного болида.