В сеть попали первые изображения бюджетного кроссовера Renault

Французская автомобилестроительная компания Renault собирается вывести на авторынок новый бюджетный кроссовер. Недавно в сеть утекли первые изображения новинки.

В феврале 2018 года пройдет автовыставка Auto Expo 2018 в Дели. На ней Renault и покажет свой небольшой кроссовер. В настоящее время новый автомобиль от Renault не имеет даже имени.

Но сообщается, что новинку построят на архитектуре CMF-A, которая легла в основу Renault Kwid. Отмечается, что массовая сборка новинки стартует в 2019 году, а по мнению экспертов новый компактный кроссовер по габаритам будет подобен Renault Kwid.

Отдельно отмечается, что новинка ориентирована не только на рынок Индии, но и предназначена для иных рынков. Согласно инсайдерским сведениям, под капот модель получит 0,8- и 1,2-литровые турбомоторы с отдачей 120 л.с. Они смогут работать с 5-скоростной МКПП и вариатором. О поставках бюджетного кроссовера в Россию пока речь не идет.