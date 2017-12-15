LADA 4X4 и Audi C6 посостязались в перетягивании каната на снегу

Вторая генерация «заряженного» седана Audi S6 состязалась с отечественным внедорожником LADA 4X4 в перетягивании каната. Видео, на котором запечатлен поединок на снегу, появилось на видеохостинге YouTube.

Заезд состоялся на заснеженной поверхности. В моторном отсеке полноприводного седана Audi S6 разместился 8-цилиндровый агрегат объемом 4,2 литра с отдачей 340 лошадиных сил. LADA 4X4 также имеет полный привод, но под капотом установлен 83-сильный 1,7-литровый мотор, работающий вместе с 5-диапазонной механической трансмиссией.

Масса премиального седана Audi S6 составила 1825 кг, а российский внедорожник весит всего 1210 кг. На видео можно заметить, что в сражении победу получил немецкий седан. Раньше в интернете показывали ролики с участием битв между электрокроссовером Tesla Model X и одним из поколений Hummer. Нельзя не сказать и об борьбе Tesla Model X и японского Toyota Land Cruiser.