Серийный электрокар Fisker Emotion получил двери-бабочки

Компания Fisker представила свой серийный электромобиль Fisker Emotion. Презентация новинки состоялась в Лас-Вегасе в рамках выставки CES-2018, посвященной потребительской электронике.

Новый седан предлагается вариантах, рассчитанных на четыре или пять мест. Его разработали с применением алюминия и карбона, которые использовались в кузове и в моторном отсеке. В салон можно попасть, открыв двери, созданные по типу «крылья бабочки», открывающиеся вверх и вперед/назад. Они управляются при помощи мобильных гаджетов.

Электрокар получил 143-киловаттную аккумуляторную батарею, благодаря которой дальность хода авто составляет 640 км без дополнительной зарядки. Массовый вариант исполнения Fisker Emotion оснастят опцией быстрой зарядки, с помощью которой возможно зарядить авто за 9 минут на 200 км пути, и полным приводом. В салоне стоит выделить панель управления, мультимедийную установку и другие системы управления опциями авто. За доплату для пассажиров на заднем ряду можно установить два отдельных дисплея, либо один 2,7-дюймовый экран.

Еще электрокар снабдят самозатемняющимися стеклами, беспроводной зарядкой для смартфонов и отделочными материалами в интерьере для клиентов-вегетарианцев. Fisker Emotion получит автопилот четвертого уровня. На рынке электрокар ожидается в 2019 году, а позже выйдет и более доступная модель бренда. Стоимость электромобиля стартует с отметки в 129 900 долларов.