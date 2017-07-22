В Детройте представят новые кабриолет и хэтчбэк MINI

Британская машиностроительная компания MINI официально представит новый MINI Convertible в кузовах хэтчбэк и кабриолет. Дебют авто состоится 13 января 2018 года в Детройте.

Согласно информации, обнародованной специализированными порталами, в Детройте бренд MINI, входящий в структуру BMW, покажет 3-дверный хэтчбэк MINI HardTop и кабриолет MINI Convertible. Новые кабриолет и хэтчбэк MINI Convertible снабдят переработанными ходовыми огнями, радиаторной решеткой и обновленным логотипом бренда. Несмотря на то, что под капотом новинок разместятся прежние агрегаты объемами 1,5 и 2,0 литра, их мощность увеличат, а количество выбросов вредных веществ снизят. Также моторы снабдят пересмотренной системой охлаждения и иным коллектором выпуска.

Двигатели работают в тандеме с 5-скоростной АКПП. На сегодняшний день остальные технические параметры новинок покрыты завесой тайны, но возможно их рассекретят в рамках мотор-шоу в Детройте.