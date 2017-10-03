Седан Lifan Solano II приехал в Россию с новым мотором

На российский рынок вышел новый седан седан Lifan Solano II, под капотом которого разместился 1,8-литровый бензиновый агрегат с отдачей 133 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 5-скоростной МКПП или вариатором.

Раньше автомобиль комплектовался 100-сильным 1,5-литровым мотором. Сам седан появился в РФ в конце прошлого года. По словам исполнительного директора российского филиала Lifan Вана Сяолуна, продажи седана с новым мотором стартовали в России с декабря 2017 года. Новым агрегатом укомплектованы такие версии седана, как Comfort и Luxury. За машину с обновленной силовой установкой автолюбители выложат от 674 900 рублей.

Стандартный вариант исполнения Lifan Solano II получил светодиодные ходовые огни дневного света, ABS, EBD, две подушки безопасности и кондиционер. Топовая модификация оборудована подогревом передних сидений, задним парктроником, мультимедийной установкой с тачскрином и камерой заднего обзора.